Аэроэкспрессы курсируют в аэропорты по расписанию на фоне снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэроэкспрессы следуют в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в штатном режиме на фоне снегопада, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Каждый год перед началом зимы компания осуществляет подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и осадков. Во время непогоды на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега, уточнил перевозчик.

В салонах аэроэкспрессов осуществляется уборка, климатические системы настраивают необходимую комфортную температуру воздуха. Кроме того, уточнили в пресс-службе, входные группы в двухэтажных вагонах оснащены напольным покрытием, которое очищает подошвы обуви при ходьбе.

Перевозчик добавил, что для поездки в аэропорт во время снегопада следует планировать маршрут заблаговременно. Аналогичную рекомендацию дали и в Шереметьево. При необходимости пассажирам посоветовали использовать аэроэкспрессы.

Сильный снегопад обрушился на Московский регион в ночь на 27 ноября. В Росавиации уточнили, что за прошедшие сутки аэропорты 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток. 28 рейсов были задержаны из-за непогоды, а 26 – из-за дополнительного облива самолетов.



Аэропорт Жуковский с 06:00 закрывали на чистку взлетно-посадочной полосы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. В условиях снегопада продолжают работу и операторы каршеринга "Делимобиль", BelkaCar и "Ситидрайв".