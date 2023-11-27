Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

В сообщении уточнили, что на аэродромах преобладают метель, сильный ливневой снег и переохлажденный дождь. По состоянию на 06:00 по московскому времени аэропорты Москвы за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб.

На этом фоне 28 рейсов были кратковременно задержаны на вылет из-за неблагоприятных метеоусловий, 26 рейсов – в связи с необходимостью дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Однако благодаря скоординированной работе диспетчеров, авиакомпаний и аэропортовых служб ухода самолетов на запасные аэродромы удалось избежать.

Подчеркивается, что подмосковный аэропорт Жуковский с 06:00 закрыли на чистку взлетно-посадочной полосы. В подобных условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе и Ош, решили выполнить посадки в аэропорту Домодедово.

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