Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 27 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снег прогнозируется в Москве вечером 26 ноября и ночью 27 ноября. Особенно интенсивными осадки ожидаются утром, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

К утру снежный покров может достичь 16 сантиметров.

"Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 сантиметров снега", – отметил мэр.

Местами в городе пойдет ледяной дождь. Столбики термометров будут колебаться между плюсовыми и минусовыми температурами. Также москвичам следует соблюдать осторожность из-за возможного гололеда и сильного ветра.

Городские службы работают в усиленном режиме.

"Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте", – добавил градоначальник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что сильный снег, ледяной дождь и ветер до 20 метров в секунду придут в Москву и ряд регионов РФ в ночь на понедельник, 27 ноября. Наиболее интенсивные осадки в столице прогнозируются вечером 26 ноября. При этом, рекордное количество снега зафиксировали в 1977 году. Тогда число осадков составило 22 миллиметра.

Также столичный Дептранс посоветовал водителям пересесть на городской транспорт 27 ноября, так как ночью 26 ноября и на следующий день ожидается метель. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Особенно внимательными следует быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

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