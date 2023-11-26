Сильный снег и ледяной дождь пройдут в Москве в ночь на 27 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снег, ледяной дождь и ветер до 20 метров в секунду придут в Москву и ряд регионов РФ в ночь на понедельник, 27 ноября. Такая погода приведет к гололедице, снежным заносам и увеличению высоты сугробов до 25–30 сантиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Выпущено штормовое предупреждение, оно касается Московской, Калужской и Владимирской областей. В этих областях в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, ветви деревьев и вертикальные конструкции", – отметил он.

Наиболее интенсивные осадки в столице прогнозируются вечером 26 ноября. При этом, рекордное количество снега зафиксировали в 1977 году. Тогда число осадков составило 22 миллиметра.

По словам синоптика, также большое количество снега ожидается в Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской и Рязанской областях. Аналогичная ситуация будет и в Приволжском федеральном округе, заключил метеоролог.

Ранее столичный Дептранс посоветовал водителям пересесть на городской транспорт 27 ноября, так как ночью 26 ноября и на следующий день ожидается метель. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Особенно внимательными следует быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Как уточнял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, метель может нагрянуть в Москву после 18:00 26 ноября. Ветер в это время ожидается восточный, северо-восточный с порывами до четырех-девяти метров в секунду. Температура составит минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье – минус два-семь градусов.

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