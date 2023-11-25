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25 ноября, 22:15

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Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопадов

Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопадов

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Новые снегопады пройдут в Москве. За пару дней высота сугробов может достичь 20 сантиметров, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Там отметили, что коммунальные службы города работают без перерывов. В усиленном режиме сотрудники очищают дороги, особое внимание уделяют дворам, остановкам и тротуарам. В уборке задействовано максимальное количество техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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