На курорте "Роза Хутор" объяснили длинные очереди закрытием канатных дорог

Фото: телеграм-канал "Роза Хутор Live"

Все канатные дороги на курорте "Роза Хутор" закрыты до конца ноября, кроме одной – Стрелы. Сейчас очередей нет, но в выходные людей больше, сообщили РИА Новости в call-центре курорта.

До этого в Сети появилось видео, на котором были запечатлены длинные очереди у канатных дорог "Розы Хутор". В пресс-службе курорта тогда предположили, что видео было архивное, снятое, возможно, в минувшие праздники.

Оператор call-центра рассказала, что все канатные дороги в данный момент закрыты на профилактику. Работает только Стрела, расположенная на высоте 1,6 тысячи метров.

Она отметила, что профилактические работы закончатся только в конце ноября. Отследить текущее состояние у канатных дорог также можно по камерам видеонаблюдения на сайте "Роза Хутор", добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что лавина обрушилась на курорте "Роза Хутор" на высоте выше двух тысяч метров. С сочинских гор сошло семь тысяч кубометров снега.

В результате инцидента люди и инфраструктура не пострадали.

Лавина обрушилась на курорте "Роза Хутор"