Быка заметили среди сноубордистов на склоне курорта "Роза Хутор"

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На склонах горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи заметили быка.

На появившихся в Сети кадрах видно, как животное гуляет по склону, а также бежит, обгоняя сноубордистов. По словам очевидцев, животное боднуло троих человек, но пострадали только сноуборды.

Спасатели уже прибыли на место происшествия. Они эвакуируют людей в безопасное место и пытаются отловить быка.

Ранее правоохранители задержали гражданку Соединенных Штатов, которая вывела погулять на Красную площадь теленка. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила его выгулять.

В сторону американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Согласно закону, гражданке США может грозить штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

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