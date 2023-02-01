Американку задержали за выгул теленка на Красной площади

Фото: телеграм-канал "112"

Правоохранители задержали гражданку Соединенных Штатов, которая вывела погулять на Красную площадь теленка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

"Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила его выгулять", – поделился представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что в сторону американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Согласно закону, гражданке США может грозить штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

Ранее в ФСБ рассказали, что в РФ задержали дипломата из Польши во время получения взятки за подготовку документов для освобождения от таможенных платежей при вывозе алкогольных напитков. Она рассчитывала взять 20 тысяч евро.

Между тем МИД объявил ее неприемлемым лицом, предложив покинуть территорию страны в течение недели.

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