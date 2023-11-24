Открытые встречи с экспертами пройдут в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открытые встречи с приглашенными экспертами в пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия" будут посвящены комфортной городской среде. Выступления спикеров рассчитаны на 30 минут, задать им вопросы может любой желающий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, 24 ноября гостям расскажут о влиянии экскурсий на городскую среду, 28 ноября – о мировых трендах в благоустройстве, 29 ноября – о цифровой доступности. 30 ноября в формате подкаста выступит историк русской и московской кухонь, писатель Павел Сюткин, который расскажет о кулинарных городских традициях и о том, как Москва стала одной из гастрономических столиц мира. А 1 декабря посетителям прочитают лекцию об ассистивных технологиях.

Кроме того, 25 ноября основатель стартапов, резидент инновационного центра "Сколково" Денис Тятлин проведет мероприятия об экологических проектах, а эксперт в области территориального развития Вероника Федотова 26 ноября познакомит гостей с тактическим урбанизмом и успешными практиками его применения в столице и российских регионах.

Об искусстве, меняющем культурный облик города, 2 декабря расскажет худрук Театра Олега Табакова, режиссер и актер Владимир Машков. На следующий день, 3 декабря, продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии "Главкино" Илья Бачурин обсудит с посетителями, как Москва становится источником вдохновения и комфортной средой для развития творчества.

Ранее сообщалось, что в пространстве Москвы подготовили аудиогид, который озвучил телеведущий Дмитрий Губерниев. Он познакомит желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, пригласит на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ.

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