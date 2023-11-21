Аудиогид подготовили для посетителей пространства Москвы на выставке "Россия"

Фото: телеграм-канал "Выставка-форум РОССИЯ"

Посетить пространство Москвы на международной выставке-форуме "Россия" теперь можно в сопровождении аудиогида, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Озвучил его телеведущий Дмитрий Губерниев. Он знакомит желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ.

Сергунина рассказала, что раз в две недели на стенде меняется тематическое направление. 21 ноября стартовала программа, посвященная комфортной городской среде.

"Сюда входят как современная инфраструктура мегаполиса, так и цифровые сервисы для жителей", – цитирует заммэра пресс-служба комитета по туризму столицы.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ