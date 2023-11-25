Столичные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада в столице. По прогнозам синоптиков, 25 ноября он сохранится, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", – говорится в сообщении.

Также специалисты проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. В течение дня организована работа по очистке от снега и наледи крыш домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходам посоветовали соблюдать осторожность и не заходить за ограждения.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота снежного покрова в Москве значительно превысила норму, достигнув 15 сантиметров утром 25 ноября. Рекордный показатель был установлен в 2004 году. Тогда высота сугробов в городе составила 20 сантиметров.

В выходные в Москве продолжится обильный снегопад. Погода в городе в декабре будет морозной. В январе и феврале количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада