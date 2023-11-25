Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода, умеренный снег и гололедица прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщают синоптики, днем в столице будет 1–3 градуса мороза, в ночь на воскресенье – до минус 7 градусов. Ветер западный, 5–10 метров в секунду.

При этом атмосферное давление составит примерно 730 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус пяти – нуля градусов.

Таким образом, в субботу москвичей ждет облачная погода, небольшой, местами умеренный снег и гололедица.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в понедельник. Как сообщил синоптик, вечером воскресенья погода в Москве начнет меняться – ожидается сильный мокрый снег. В ночь на понедельник осадки продолжатся. Утром первого рабочего дня недели ожидаются налипание мокрого снега, гололедица, метель и ветер до 15–20 метров в секунду.