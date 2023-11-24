Аномальные морозы придут в несколько регионов России

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До 19-25 градусов мороза прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Аномальное похолодание придет также в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. По словам синоптика, ситуация, когда температура опускается ниже нормы на 7 и более градусов зимой, считается опасным метеорологическим явлением.

В Архангельской области температура опустится ниже нормы на 13-15 градусов с 25 по 27 ноября. В Мурманской области 26-27 ноября ожидаются морозы до 23 градусов. Также сильное похолодание придет в Карелию и Ненецкий автономный округ. Морозы в Ленинградской области будут достигать 15-19 градусов с 25 по 27 ноября, что на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

"Холодная погода будет также на юге Хабаровского края и в Приморье, где аномалии будут минус 5-6 градусов", – отметил метеоролог.

Ранее ЦОДД порекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада, сильного ветра, возможного местами мокрого снега и гололедицы.