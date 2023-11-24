Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада, сильного ветра, возможного местами мокрого снега и гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении уточнили, что так можно сэкономить время. Водителей же попросили быть внимательными на дороге, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров.

В ведомстве напомнили, что не следует оставлять автомобиль рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Особую аккуратность нужно соблюдать на подъемах и съездах с мостов и эстакад.

Подчеркивается, что Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за движением в столице.

Между тем ГУ МЧС России по Москве выпустило предупреждение о сильном снеге, гололедице, метели и усилении ветра до 20 метров в секунду в Москве вечером воскресенья, 26 ноября. В случае необходимости министерство порекомендовало звонить по телефону 101 или единому номеру доверия 8 (495) 637-22-22.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также сообщил, что высота сугробов в Москве может составить от 15 до 23 сантиметров в начале будущей недели. По словам синоптика, наиболее сильный снегопад придет в столицу в ночь на 27 ноября.

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