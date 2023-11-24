Высота сугробов в Москве превысит 20 см в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота сугробов в Москве может составить от 15 до 23 сантиметров в начале будущей недели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Завтра ночью – минус 6 – минус 4 градуса, а дневные температуры – минус 3 – минус 1 градус, небольшой снег и ветерок до 10 метров в секунду. Аналогичная погода в воскресенье, но со второй половины дня начнется метель", – отметил он.

По словам синоптика, наиболее сильный снегопад придет в столицу в ночь на 27 ноября. Столбики термометров в этот день достигнут -2–3 градусов, однако снег не растает, уточнил метеоролог.

В свою очередь, синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, что в начале следующей недели жителей и гостей города ожидает кратковременная оттепель. Он подчеркнул, что в начале недели температура составит до 2 градусов.

"В воскресенье, 26 ноября, вечером начнутся очередные снегопады. Снежный покров лег надежно. Ноябрь передаст его на ответственное хранение декабрю. Он тоже с успехом справится", – сообщает телеканал "360".

В субботу, 25 ноября, снегопада станет меньше, однако он не прекратится. В выходные значения достигнут около минус 1 градуса. В воскресенье, 26 ноября, порывы ветра составят 15 метров в секунду, сказал Ильин.

К утру 24 ноября высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров. Наибольшее количество осадков пришлось на столичный район Тушино.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что такая высота сугробов в городе соответствует середине декабря. Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 40-процентный объем осадков в столице за минувшие сутки.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями городские службы Москвы устраняют последствия снегопада на улицах и во дворах. Под особый контроль взяли пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Сотрудники в светлое время суток очищают от снега и наледи крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водозаборные желоба и воронки водостоков.

В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно в условиях снегопада. В компании "Аэроэкспресс" отметили, что поезда в условиях снегопада следуют по графику. Там также добавили, что компания перед началом зимнего сезона готовит подвижной состав и терминалы к работе при низких температурах и осадках.

Коммунальные службы Москвы перешли в режим усиленной работы из-за сильной метели