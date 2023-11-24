Аэропорты Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно в условиях снегопада. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службах аэропортах.

В Домодедово сообщили, что задержек и отмен рейсов в аэропорту нет. Он оснащен необходимыми ресурсами для бесперебойного функционирования в условиях непогоды.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани, отметив наличие средств для работы в сложных метеоусловиях.

В Шереметьево вместе с этим добавили, что специалисты регулярно расчищают взлетно-посадочные полосы и привокзальные площади.

Отсутствие отмен и задержек вылетов также подтвердили во Внуково. Аэропорт работает в штатном режиме при текущем снегопаде.

В свою очередь, в компании Аэроэкспресс" отметили, что поезда в условиях снегопада следуют по графику. Там также добавили, что компания перед началом зимнего сезона готовит подвижной состав и терминалы к работе при низких температурах и осадках.

К утру 24 ноября высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров. Наибольшее количество осадков пришлось на столичный район Тушино.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что такая высота сугробов в городе соответствует середине декабря. Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 40-процентный объем осадков в столице за минувшие сутки, что наиболее характерно для десяти дней снегопада.

Минимальная температура воздуха в Москве ночью составила -7,1 градуса, в Московской области – -10 градусов. Днем 24 ноября она задержится на отметке от 2 до 4 градусов мороза в Москве и от 1 до 6 градусов мороза – в Подмосковье.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями коммунальные службы Москвы накануне перевели в режим усиленной работы. Перед началом снегопада дороги в городе обработали противогололедными средствами, а после приступили к бесперебойной очистке пешеходных зон и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Сотрудники коммунальных служб уделят особое внимание очистке уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам. Вечером в пятницу, 24 ноября, в городе планируют приступить к очистке крыш зданий. Перед этим зоны оградят предупреждающими лентами.

До 21:00 24 ноября в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Горожан призвали быть внимательными на улицах города из-за снежных заносов и наледи.



Коммунальные службы Москвы перешли в режим усиленной работы из-за сильной метели