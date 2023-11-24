В столице выпало 40% осадков от декадной климатической нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, на метеостанциях ВДНХ и Балчуг за прошедшие сутки выпало пять миллиметров снега, а в Тушине – шесть миллиметров.

Тишковец добавил, что минимальная температура воздуха в городе была -7,1 градуса, в Подмосковье – до -10 градусов.

24 ноября в Москве ожидаются облачная погода и снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

По информации синоптиков, в столице температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов, по области – от -1 до -6 градусов. Южный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 716 миллиметров ртутного столба.

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