Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следующая неделя в столице прогнозируется снежной, сильные снегопады пройдут в ночь на понедельник, 27 ноября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

"С воскресенья на понедельник пройдут достаточно умеренные снегопады в Москве и Московской области. Затем, во вторник, снегопады прекратятся", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, 29 ноября существенных осадков не ожидается, однако к вечеру начнется небольшой снег.

Ранее Дептранс предупредил о сильном снегопаде 23 ноября. Москвичей призвали пользоваться городским транспортом. Горожанам посоветовали соблюдать осторожность на съездах и подъемах с мостов и эстакад, не отвлекаться во время движения.

Также на фоне такого прогноза в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

Кроме того, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в четверг ожидается метель, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Он спрогнозировал, что до конца ноября в Москве останется отрицательная температура, поэтому выпавший снег не растает до декабря.

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