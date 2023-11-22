Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает сильный снегопад, в связи с которым водителям стоит отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

"Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Про прогнозам синоптиков, 23 ноября ожидается снегопад, который будет идти весь день", – говорится в сообщении.

Москвичей также призвали пользоваться городским транспортом. Горожанам посоветовали соблюдать осторожность на съездах и подъемах с мостов и эстакад, не отвлекаться во время движения.

В ЦОДД напомнили, что за движением в столице следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за метели 23 ноября. Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

Кроме того, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в четверг ожидается метель, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Он спрогнозировал, что до конца ноября в Москве останется отрицательная температура, поэтому выпавший снег не растает до декабря.

"Атмосфера": -9 градусов ожидается в столице вечером 22 ноября