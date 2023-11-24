Москвичам рассказали о погоде 24 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний рабочий день недели, 24 ноября, в столице прогнозируются облачная погода и снег. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 2 до минус 4 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Южный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 716 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 25 ноября температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 10 градусов.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и гололедицы продлили до вечера пятницы.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что следующая неделя в столице прогнозируется снежной. В частности, сильные снегопады пройдут в ночь на понедельник, 27 ноября.

"Атмосфера": снег ожидается в Москве 24 ноября