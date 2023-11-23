Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о метелях и сильном ветре после 15:00 23 ноября. Высота снежного покрова утром 24 ноября может достигнуть 5–10 сантиметров.

"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", – сообщил заммэра.

В 13:00 23 ноября коммунальная техника организовала в городе противогололедную обработку дорог. С 23:00 в Москве приступят к подметанию проезжей части и тротуаров, а затем снова обработают дороги.

Особое внимание в городе уделят уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также другим объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Вечером 24 ноября от снега и наледи очистят крыши столичных зданий. Места проведения оградят лентами для исключения прохода пешеходов.

Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улицах города и отложить поездки на автомобилях из-за непогоды.

Как сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции, снегопад создает неблагоприятную транспортную ситуацию, увеличивая риски ДТП. На фоне непогоды сотрудники ГИБДД организовали постоянный мониторинг за состоянием проезжих частей, в частности, МКАДа, мостов и путепроводов.

"Экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения", – говорится в сообщении.

Быть внимательными на столичных трассах автомобилистам ранее рекомендовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Затруднения на дорогах прогнозируются в центре города. Сэкономить время в пути в условиях непогоды можно, воспользовавшись общественным транспортом.



Метель и порывистый ветер спрогнозировали синоптики 23 ноября в столице