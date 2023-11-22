Москвичей предупредили о снегопадах и метелях после 15:00 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопады и местами метели с порывами ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве после 15:00–16:00 в четверг, 23 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он уточнил, что снег местами будет умеренный, ожидается гололедица. Подобную погоду обусловит глубокий циклон.

"В четверг он будет приближаться к столице, поэтому будет смена циркуляции. Затем он уже сядет на Москву, как говорят метеорологи", – объяснил синоптик.

В пятницу, 24 ноября, снег продолжит идти в городе, но ветер утихнет. К выходным высота снежного покрова может достигнуть 5–10 сантиметров. Вильфанд подчеркнул, что, скорее всего, он будет постоянным, так как условия для его таяния пока отсутствуют.

Ранее водителей Московского региона призвали соблюдать скоростной режим на фоне сильного снегопада, который ожидается 23 ноября. Им также посоветовали избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Между тем в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой метели в четверг. Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

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