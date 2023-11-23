Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении 24 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очень низкое атмосферное давление – 718–720 миллиметров ртутного столба – ожидается в Москве в пятницу, 24 ноября. Будет побит полувековой рекорд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он уточнил, что в 1973 году было зафиксировано атмосферное давление на уровне 722,5 миллиметра ртутного столба. По его данным, в настоящее время к столице приближается очень глубокий циклон, который принесет не только понижение атмосферного давления, но и интенсивные осадки.

Между тем нормой атмосферного давления для Москвы является 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой метели в четверг, 23 ноября. Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

По данным Гидрометцентра России, 23 ноября днем столбики термометров в столице покажут от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов. Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.

"Атмосфера": -8 градусов ожидается в столице вечером 23 ноября