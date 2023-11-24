В Москве высота снежного покрова достигла 12 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова в столице 24 ноября составила 12 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В результате снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 составляет 8 сантиметров, на Балчуге – 11 сантиметров, а в Тушине – 12 сантиметров", – сказано в сообщении.

По словам Тишковца, подобная толщина снежного покрова соответствует периоду середины декабря. Кроме того, метеоролог уточнил, что в Московской области (в Черустях) высота сугробов достигла 15 сантиметров.

Также он предупредил жителей столицы и области, что за сутки снежный покров вырастет еще на 3–5 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. На метеостанциях ВДНХ и Балчуг за прошедшие сутки выпало пять миллиметров снега, а в Тушине – шесть миллиметров. Минимальная температура воздуха в городе была -7,1 градуса, в Подмосковье – до -10 градусов.



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