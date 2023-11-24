Столичные службы ликвидируют последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада на улицах и во дворах. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что под особый контроль взяли пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Сотрудники в светлое время суток очищают от снега и наледи крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водозаборные желоба и воронки водостоков. Места проведений работ оградили лентами и спецзаграждениями.

В пресс-службе попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными из-за непогоды.

24 ноября в Москве ожидаются облачная погода и снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

По словам синоптиков, в столице температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов, по области – от -1 до -6 градусов. Южный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 716 миллиметров ртутного столба.

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада