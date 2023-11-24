Жителей Москвы предупредили о снегопаде и сильном ветре в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение о сильном снеге, гололедице, метели и усилении ветра до 20 метров в секунду в Москве вечером воскресенья, 26 ноября. Об этом заявили в пресс-службе главка.

"По прогнозам Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра восточной четверти с порывами 15–20 м/с", – сказано в сообщении.

В связи с этим МЧС предупреждает водителей о необходимости снижения скорости движения, увеличения дистанции от впереди проезжающих машин. При этом жителям столицы посоветовали не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями и избегать резких маневров на дорогах.

В случае необходимости ведомство порекомендовало звонить по телефону 101 или единому номеру доверия 8 (495) 637-22-22.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве в начале следующей недели может составить от 15 до 23 сантиметров. Наиболее сильный снегопад придет в столицу в ночь на 27 ноября. В этот день температура составит -2–3 градуса, однако снег не растает, добавил синоптик.



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