Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Москвы и области работают штатно на фоне снегопада, некоторые задержки в рейсах связаны с необходимостью облива самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

"Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, задержек в расписании полетов по метеоусловиям нет. Если задержки в расписании некоторых рейсов и есть, то они связаны с необходимостью облива воздушных судов", – поделились в ведомстве.

В Росавиации добавили, что на запасной аэродром ушел лишь один рейс от авиакомпании "ИрАэро". Вместо Домодедово самолет сел во Внуково.

По словам представителя ведомства, столичные аэропорты имеют все необходимые средства для обслуживания самолетов в условиях непогоды. Специалисты регулярно проводят очистки взлетно-посадочных полос. В случае ухудшения погоды главный центр единой системы организации воздушного движения примет меры по упорядочению потоков воздушного движения, заключили в Росавиации.

24 ноября высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров. Больше всего осадков зафиксировали в столичном районе Тушино. Такая высота сугробов соответствует середине декабря, заявил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Из-за снегопада, сильного ветра, возможного местами мокрого снега и гололедицы в выходные жителям Москвы рекомендовали пользоваться городским транспортом. Водителей, в свою очередь, призвали быть внимательными на дороге и держать дистанцию.

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