Снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные осадки, ветер до 15–20 метров в секунду, снежные заносы, гололед и гололедица прогнозируются в Москве и Подмосковье 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как сообщил синоптик, вечером воскресенья погода в Москве начнет меняться – ожидается сильный мокрый снег. В ночь на понедельник осадки продолжатся. Утром первого рабочего дня недели ожидаются налипание мокрого снега, гололедица, метель и ветер до 15–20 метров в секунду.

"Ситуация на дорогах будет крайне сложной. Сначала выпадет очень много осадков, затем они будут таять и превращаться в кашу, к вечеру это все начнет замерзать. Понедельник будет и впрямь очень тяжелым днем", – сообщил синоптик.

Вильфанд также отметил, что сугробы в регионе могут вырасти на 15–25 сантиметров в отдельных районах. При этом атмосферное давление до конца ноября будет оставаться пониженым.

"Поэтому такая мрачная и серая погода ожидает нас до конца месяца", – заключил он.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России прогнозируются аномальные морозы до 25 градусов ниже нуля.