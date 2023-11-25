Москвичей предупредили об обильном снегопаде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидают снегопады в выходные, 25 и 26 ноября. Высота сугробов может достичь 7–9 сантиметров, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Как он отметил, на фоне южного циклона 27 ноября в столицу придут обильные снегопады, из-за которых снежный покров увеличится до 10–15 сантиметров.

"То есть природа в ближайшие дни перебросит нас на месяц вперед", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, декабрь прогнозируется морозным. В январе и феврале количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

"А значит, высока вероятность, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова – в Москве высота сугробов может составить около 20 сантиметров", – сказал Тишковец.

Ранее главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение о сильном снеге, гололедице, метели и усилении ветра до 20 метров в секунду в Москве вечером воскресенья, 26 ноября. В связи с этим ведомство предупредило водителей о необходимости снижения скорости движения, увеличения дистанции от впереди проезжающих машин. При этом жителям столицы посоветовали не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями и избегать резких маневров на дорогах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве в начале следующей недели может составить от 15 до 23 сантиметров. Наиболее сильный снегопад придет в столицу в ночь на 27 ноября. В этот день температура составит -2–3 градуса, однако снег не растает, добавил синоптик.

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