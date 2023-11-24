Синоптик сообщил, что выпавший в Москве снег не растает до весны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выпавший в Москве снег, скорее всего, не растает до весны. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он уточнил, что высота снега на метеостанции Тушино на данный момент составляет 12 сантиметров, на Балчуге – 11 сантиметров, на ВДНХ – 8 сантиметров.

Синоптик добавил, что в пятницу, 24 ноября, будет идти небольшой снег, поэтому высота снежного покрова увеличится. Однако этот снег "пушистый" и может немного проседать, отметил Вильфанд.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заметил, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. По его словам, образовавшаяся толщина снежного покрова соответствует периоду середины декабря.

Городские службы устраняют последствия снегопада на улицах и во дворах. Уточняется, что под особый контроль взяли пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

При этом столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно в условиях снегопада. Кроме того, в компании "Аэроэкспресс" отметили, что поезда следуют по графику.

Высота снежного покрова в Москве выросла до 12 сантиметров