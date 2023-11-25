Москвичам рассказали, какой будет погода в городе в последнюю неделю осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последняя неделя ноября в Москве ожидается по-настоящему зимней. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода с осадками. В субботу, 25 ноября, температура воздуха в городе опустится до -3 градусов, в воскресенье, 26 ноября, – до -4 градусов.

В ночь на понедельник, 27 ноября, в город придет метель. Скорость порывов ветра местами будет достигать 15 метров в секунду. Неделя начнется с гололеда и снежных заносов на дорогах. Температура воздуха опустится до -1 градуса.

Спустя сутки, 28 ноября, в Москве похолодает до -9 градусов. В ночное время суток 28 и 29 ноября ожидается гололедица.

Из-за сильного снегопада в городе москвичам рекомендовали пользоваться в выходные общественным транспортом. Подобным образом пассажиры смогут быстрее добраться до пунктов назначения, нежели на личном транспорте. Тех, кто все-таки планирует сесть за руль, призвали быть внимательными на дорогах.



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