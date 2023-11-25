Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве значительно превысила норму, достигнув 15 сантиметров утром 25 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В Москве, на ВДНХ, высота снежного покрова значительно превышает норму. В этом активно поучаствовал очень глубокий западный циклон, центр которого кружил вблизи Московской области", – написала синоптик.

При этом высота снежного покрова в столице 25 ноября не является рекордной. По словам Поздняковой, рекордный показатель был установлен в 2004 году. Тогда высота сугробов в городе составила 20 сантиметров.

Более того, специалист обратила внимание, что снег в ноябре не всегда предупреждает о снежном конце года. В 2004 году в первые пять дней декабря в городе наблюдался снежный покров высотой 30 сантиметров, а к 30 декабря сугробов уже не было.

В выходные в Москве продолжится обильный снегопад. Погода в городе в декабре будет морозной. В январе и феврале количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



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