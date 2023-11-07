В Зеленограде началось строительство подземного этажа новой детской поликлиники

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Строительство подземного этажа в новой детской поликлинике стартовало в Зеленограде. Застройщиком выступила АНО "РСИ", сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. На площадке уже готова фундаментная плита, началось возведение стен подземного этажа медучреждения. Общая площадь здания составит около пяти тысяч квадратных метров, добавил он.

Отмечается, что для местных жителей недалеко от дома появятся кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, отделение вакцинопрофилактики. Также откроются кабинеты дежурного врача, приема анализов, травмпункт и педиатрическое отделение.

Цветовое решение нового медучреждения будет соответствовать стандарту московских поликлиник. Для облицовки фасадов используют алюминиевые панели, внутри сделают информативную навигацию, а также зонирование помещений: кабинеты врачей расположат так, чтобы в коридорах не было очередей.

Кабинеты самых востребованных специалистов разместят на первом этаже, менее востребованных – на верхних. Кроме того, на первом этаже расположат кафе, а для детей на всех этажах оборудуют зоны ожидания с игровыми.

Для работников поликлиники сделают комнаты отдыха и психологической разгрузки, а кабинеты оснастят комфортной мебелью для работы.

Помимо этого, в самой поликлинике установят современное медицинское оборудование, чтобы местные жители могли быстро получить нужное лечение.

Ранее сообщалось, что почти шесть миллионов москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, 200 поликлиник реконструировали в рамках первого этапа реализации нового московского стандарта, во второй включили еще 140 учреждений. В обновленных филиалах пациентов принимают врачи наиболее популярных направлений: терапевты, кардиологи, хирурги, неврологи и другие.

Собянин: врачи Морозовской больницы ежегодно помогают 80 тысячам детей в России