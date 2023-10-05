Почти 6 млн москвичей получают медицинскую помощь в обновленных поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Медицинскую помощь в 200 обновленных поликлиниках города получают около 6 миллионов человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Речь идет о медучреждениях, которые модернизировали в соответствии с новым столичным стандартом.

"Все больше горожан получают медицинскую помощь в обновленных по новому московскому стандарту поликлиниках. Каждая обновленная поликлиника – это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

По ее словам, 200 поликлиник реконструировали в рамках первого этапа программы, во второй включили еще 140 учреждений. В обновленных филиалах пациентов принимают врачи наиболее популярных направлений: терапевты, кардиологи, хирурги, неврологи и другие.

В ходе капитального ремонта в поликлиниках устанавливают современное оборудование, создают удобную навигацию, а также комфортные условия как для врачей, так и для самих пациентов.

До этого стало известно, что в детско-взрослой поликлинике на Ленской улице в столичном районе Бабушкинском близятся к завершению отделочные работы. Объект на 750 посещений в смену планируют открыть в декабре. После завершения ремонта там появятся зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, а также современное медицинское оборудование.



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