Инвесторы построят четыре поликлиники в ТиНАО к 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Инвесторы построят четыре поликлиники на территории ТиНАО к началу 2026 года. Медучреждения войдут в состав крупных жилых комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что в 2024 году в Сосенском поселении инвесторы достроят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая уже в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая – в городе Московском.

Кроме того, продолжил заммэра, закончат строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену. Планируется, что объекты введут в эксплуатацию к концу 2025 года.

Он добавил, что в новых медучреждениях поставят медицинское оборудование, соответствующее столичным стандартам. В зданиях разместят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Граждане смогут обратиться за консультациями врачей, лечебными и восстановительными процедурами.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, после завершения основных работ на всех объектах специалисты комплексно благоустроят прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что новый травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 планируют открыть в январе следующего года.

Предполагается, что в нем будут оказывать плановую и экстренную помощь по профилю "травматология и ортопедия", а также "анестезиология и реанимация". Также здесь будет предусмотрена программа реабилитации.

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