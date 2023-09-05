Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова.

"В Филатовской больнице открывается новый флагманский центр, по сути дела, это такое новое высокотехнологичное сердце вашей клиники, знаменитой клиники, одной из лучших в Москве", – заявил мэр, обращаясь к врачам.

По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности. Он выразил надежду, что новый центр станет для врачей не только комфортной средой, но и возможностью использовать свои знания и таланты.

Строительство четырехэтажного корпуса флагманского центра в ГКБ имени Филатова на Вешняковской улице началось в июне 2020 года и завершилось в августе 2023 года.

Корпус площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. В течение первых суток они могут получить полный комплекс необходимой помощи, а затем – в зависимости от состояния – их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения.

Новый корпус оснастили современным оборудованием, включая один магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, два рентген-комплекса, две ангиографические установки, четыре рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

Во флагманском центре внедрили принципы "цифрового госпиталя". Это значит, что медицинская документация ведется в электронном виде. Для маршрутизации пациентов санитарной авиацией на территории больницы организовали вертолетную площадку.

Также в центре создали комфортную среду для родных и близких пациентов. Провести время в ожидании завершения операции можно в специальных помещениях – family room.

Ранее сообщалось, что свыше 11 тысяч человек посетили открытые экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы № 15 имени Филатова, которые прошли 2–3 сентября.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице происходит активная модернизация здравоохранения по всем направлениям. Особое внимание город уделяет обновлению медицинской инфраструктуры, уточнила вице-мэр. В 2023 году в Москве начинает формироваться сеть флагманских центров больниц.

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