Численность сотрудников МФЦ в столичных медучреждениях превысила 1,7 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1,7 тысячи специалистов офисов "Мои документы" работают в направлении "Мой администратор" в столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Проект "Мой администратор" запустили в августе 2020 года. Специалисты МФЦ, работающие в медучреждениях, встречают посетителей, помогают найти им нужный кабинет, вызвать такси и совершить другие действия, делая процесс посещения больниц более комфортным.

"В настоящее время более 1 700 администраторов работают во всех взрослых, а также детских поликлиниках, открытых после капитального ремонта, в девяти центрах амбулаторной онкологической помощи и флагманских центрах городской клинической больницы имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

Перед работой с пациентами столичных медучреждений сотрудники МФЦ проходят обучение в образовательном центре "Академия искреннего сервиса". После этого они проходят стажировку в приемных отделениях городских больниц.

В настоящее время администраторы офисов "Мои документы" работают в 264 медучреждениях. В их числе есть 171 взрослая и 82 детские поликлиники, а также девять центров амбулаторной онкологической помощи и два флагманских центра больниц.

Ранее Сергей Собянин назвал московскую систему предоставления государственных услуг лучшей в мире. По его словам, столичные власти стараются максимально перевести госуслуги в онлайн-формат, чтобы получить их можно было из дома. Тем не менее многие москвичи по-прежнему предпочитают посещать МФЦ лично.



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