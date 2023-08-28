Москвичей пригласили на экскурсии по флагманскому центру Филатовской больницы

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Бесплатные экскурсии пройдут в начале сентября во флагманском центре Филатовской больницы после его запуска. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Готовим к открытию флагманский центр больницы № 15 имени Филатова. Он станет третьим флагманом, который будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи. <...> Мы решили дать всем москвичам возможность поближе познакомиться с высокотехнологичным центром Филатовской больницы. Приглашаем всех желающих на бесплатные экскурсии", – сказала вице мэр.

Экскурсии пройдут 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00. В ходе них посетители в составе групп из 10–15 человек смогут увидеть гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы медучреждения, осмотреть машины скорой помощи и вертолет санавиации, попробовать поработать на медицинских симуляторах, побывать на крыше здания, примерить медицинскую форму и выпить кислородный коктейль.

Экскурсии будут вести медики, а также сотрудники центров "Мои документы". Для детей подготовят отдельную программу с мастер-классами. Узнать подробности можно на сайте столичного Депздрава.

Весной этого года по флагманским центрам столичных больниц запустили виртуальные экскурсии. Они позволяют осмотреть все этажи больниц, среди которых ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



Флагманский филиал Филатовской больницы откроют в столице в 2023 году