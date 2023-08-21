Телемедицинский сервис заработал в ревматологических центрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис, позволяющий врачам проводить дистанционные консультации и выписывать электронные рецепты на ряд препаратов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"С июля во всех ревматологических и нефрологических центрах столицы заработал телемедицинский сервис. Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Врачи связываются с пациентами в формате видеозвонка в приложении "ЕМИАС. телемедицина". Если у пациентов нет возможности связываться в приложении, врач проведет консультацию по телефону, указанному в медкарте.

Выписать электронный рецепт врач сможет не ранее чем за семь дней до окончания срока действия предыдущего.

Сейчас в столице работают три межокружных ревматологических центра: при городской клинической больнице (ГКБ) № 52, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова и городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Их врачи имеют большой опыт работы, а пациенты получают необходимую квалифицированную помощь.

Ранее московские ученые разработали материал, который по эластичности и визуальным качествам похож на настоящую кожу человека. Это позволит повысить качество диагностики в столичных поликлиниках. Разработкой тренировочных моделей занимались специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.



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