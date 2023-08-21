Московскую библиотеку для обучения ИИ в сфере медицины за год расширили в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первую в России библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в сфере медицины расширили в 1,5 раза за год. Об этом сообщается портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров заявил, что город всеми способами поддерживает развитие искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. По его словам, об этом говорят темпы внедрения нейросетей в этой области и создание уникальных IT-продуктов. Теперь библиотека насчитывает более 300 датасетов.

"Они помогают разработчикам в тестировании и дообучении собственных интеллектуальных решений для анализа лучевых исследований в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в медицину", – поделился Тыров.

Отмечается, что датасеты имеют разное назначение: для осуществления технического или диагностического селф-теста нейросети, научного исследования, калибровочного или функционального тестирования сервиса искусственного интеллекта и так далее. Специалисты центра диагностики и телемедицины департамента подготавливают эти наборы.

Сама библиотека заработала в 2022 году. Директор центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, в свою очередь, уточнил, что сейчас по более чем 20 направлениям разработчики вышли на потоковую обработку исследований, по остальным они осуществляют тестирование. Он отметил важность проведения таких мероприятий на основе потока реальных обезличенных исследований пациентов. По его словам, медики на регулярной основе передают обратную связь по работе алгоритмов.

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