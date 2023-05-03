Собянин: ИИ в восемь раз ускорил анализ результатов маммографии в медучреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Искусственный интеллект помогает специалистам Москвы быстрее узнавать результаты маммографии. Сейчас рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, анализ маммографических изображений обычно выполняют два врача-рентгенолога. Двойное чтение изображений делает оценку независимой и качественной.

"Исследования московских специалистов показали, что если анализ проводят с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время ее проведения сокращается в восемь раз. Так, использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам – быстрее получить заключения", – пояснил Собянин.

Он добавил, что сервисы ИИ наносят на снимки цветовую разметку и делают измерения. Алгоритм показывает на изображениях признаки рака легкого, коронавируса, инсульта, ишемической болезни сердца и иных недугов. Однако финальный вердикт всегда остается непосредственно за медиками.

Москва работает над цифровизацией системы здравоохранения более 10 лет, подчеркнул градоначальник. Искусственный интеллект, отметил Собянин, помогает облегчить жизнь как специалистам, так и пациентам.

Ранее градоначальник рассказал, что электронные медкарты становятся все популярнее среди жителей Москвы. По его словам, за последние три года они воспользовались ими больше 335 миллионов раз.

Собянин рассказал о преимуществах нейросети в столичной медицине