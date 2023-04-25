Tinkoff ID интегрировали в mos.ru и другие городские цифровые ресурсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Компания "Тинькофф" и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал mos.ru и другие городские цифровые ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Авторизуясь через Tinkoff ID, пользователь проходит верификацию автоматически (в личном кабинете нужно предоставить данные СНИЛС), а его учетная запись получает статус полной, и человек может пользоваться максимально возможным списком услуг и сервисов портала mos.ru.

Например, можно записаться на прием к врачу, записать ребенка в детский сад, оплатить счета за жилищно-коммунальные, образовательные и другие городские услуги, узнать о мерах поддержки бизнеса, получить городские меры социальной поддержки и многое другое.

Так, с помощью Tinkoff ID можно получить доступ к "Московской электронной школе", "Московскому паркингу", "Активному гражданину", порталу "Наш город", "Московскому транспорту" и многим другим городским информационным ресурсам.

"Tinkoff ID – один из ключевых технологических продуктов группы, который исторически помогал нашим пользователям без всяких барьеров пользоваться сервисами внутри экосистемы. Мы рады, что к списку наших партнеров присоединился портал mos.ru. Верификация профиля через Tinkoff ID на этом портале поможет получить расширенный список всех услуг – от записи к врачу или детский сад до получения доступа к электронной медкарте и подаче заявлений на городские меры поддержки. Теперь наши клиенты смогут получить доступ ко всем этим услугам так же быстро и безопасно, как они это делают внутри нашей экосистемы", – прокомментировал руководитель сервиса Виталий Бриедис.

В компании отметили, что Tinkoff ID использует современную систему авторизации OAuth 2.0, поэтому не нужно запоминать и вводить логин и пароль на каждом сайте. Все паспортные и другие данные, необходимые для получения городских услуг, при работе с сервисом будут подтягиваться автоматически.

"Москва заинтересована в интеграции городских интернет-ресурсов с проектами партнеров, которые создают полезные сервисы для жителей. Такое сотрудничество поможет предоставить горожанам еще больше удобных способов регистрации и авторизации на московских интернет-ресурсах, а значит, сделает их еще более доступными для различных категорий пользователей. Портал mos.ru сегодня предоставляет более 400 электронных услуг и сервисов, которые помогают жителям решать практически все повседневные вопросы в онлайн-формате. С помощью Tinkoff ID можно не только зарегистрироваться на mos.ru, но и повысить уровень учетной записи до "полной", чтобы пользоваться абсолютно всеми возможностями московской цифровой экосистемы", – пояснил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

Отмечается, что вход и верификация через Tinkoff ID уже доступны на официальном сайте правительства Москвы, а также на всех онлайн-сервисах и сайтах, где доступен вход через mos.ru. Подробная инструкция по онлайн-входу и верификации на mos.ru доступна на официальном сайте.