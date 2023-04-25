Сделки по продаже и аренде недвижимости полностью перевели в онлайн-формат в Москве

Фото: depositphotos/dedivan1923

Все сделки столичного департамента городского имущества по продаже и аренде недвижимости перевели в онлайн-формат. Об этом рассказал глава ведомства Максим Гаман.

"Электронные торги проводятся в столице с 2014 года, однако до 2020-го документы по их итогам оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, в 2021-м – по аренде помещений и земельных участков", – цитирует Гамана портал мэра и правительства Москвы.

На тот момент в исключение попали аукционы по продаже и аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По словам Гамана, уже с марта этого года те, кто планировал возведение частных жилых домов, также могли поучаствовать в электронных торгах и дистанционно подписать договор.

Раньше инвестору для заключения сделки купли-продажи нужно было пройти 11 долгих этапов. Благодаря внедрению электронного формата победителю аукциона нужно лишь сделать несколько кликов в личном кабинете на городском инвестпортале для подписания договора. После этого департамент сам предоставляет необходимые документы на регистрацию в Росреестр.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в стационарах Москвы стартовал процесс перехода с бумажных носителей на электронные. По ее мнению, цифровизация системы здравоохранения станет более прозрачной, а работа врачей – эффективной.