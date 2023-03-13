Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам об оплате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, по которому интернет-сервисы обязуют уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем, сообщает "Коммерсант". Речь идет о таких сервисах, как онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и другие.

Законопроект разрабатывают уже год. Сперва предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки. В индустрии опасались, что это приведет к оттоку подписчиков, поэтому законопроект смягчили. При этом даже его новая версия не устраивает некоторых участников рынка.

По данным газеты, 9 марта в АНО "Цифровая экономика" прошло совещание по этому законопроекту с участием его автора, депутата "Единой России" Антона Немкина, представителей "Яндекса", ВТБ, "Сбера", "Центра стратегических разработок".

В обновленной версии документа предлагается в уведомлении для пользователей вместо кнопки отказа вносить ссылку на пользовательское соглашение и другую информацию о подписке.

Немкин рассказал, что при разработке законопроекта внимательно отнесся к позиции бизнеса, учитывая интересы как пользователей, так и интернет-компаний.

25 января часть российских пользователей на время лишилась доступа к App Store, Steam, Playstation и другим зарубежным сервисам. В технической поддержке корпорации Apple заявили о непричастности к сбоям в магазине приложений App Store.

По словам специалиста, причиной сбоев могли стать VPN-сервисы, которые вызывают некорректную работу даже в выключенном режиме. В Apple посоветовали пользователям удалить такие сервисы, а также сбросить настройки сети.

App Store вновь доступен в России после перебоев

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