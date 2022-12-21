Apple отменила выход iPhone SE 4 в 2023 году – аналитик

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Компания Apple отменила выход iPhone SE 4 в следующем году из-за низкого спроса на нефлагманские модели. Об этом аналитик Мин-Чи Куо рассказал в Twitter.

По его мнению, релиз новой модели Apple могут перенести на 2024 год. Компания может отложить выход iPhone SE 4 из-за перехода на безрамочный дизайн, что увеличивает затраты на производство.

Ожидалось, что iPhone SE 4 будет представлен весной 2023 года.

Ранее СМИ сообщили, что Apple намерена перенести производство MacBook из Китая во Вьетнам в 2023 году. Таким образом компания якобы пытается создать альтернативу для выпуска своей продукции за пределами КНР.

При этом данное решение напрямую связано с конфликтами Вашингтона и Пекина в области технологий.



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