"Золотой" номер в Telegram продали за 50 млн рублей

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На платформе Fragment продали самый дорогой виртуальный номер для авторизации в Telegram, сообщает "Газета.ру".

Обладателем номера +8888888 стал коллекционер, на счету которого около 100 NFT-номеров и никнеймов, в том числе @sber. Очередная покупка обошлась ему в 300 тысяч TON. Это порядка 50,4 миллиона рублей.

Изначально лот с "золотым" номером был выставлен по цене в тысячу TON, однако за две недели ставки выросли в 300 раз, и сейчас это самый дорогой номер на площадке.

Виртуальные номера позволяют пользователям регистрироваться в Telegram без физической сим-карты. На платформе Fragment можно покупать как "красивые" номера, выставленные на аукцион, так и случайные – по установленной цене, которая растет каждые три часа на один TON.

Когда цена случайного номера достигнет суммы 99 TON, пользователям станут доступны только аукционные товары.

Ранее сообщалось, что Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей. Всего таких было около 70% от всех никнеймов, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана.

Данные каналы основатель Telegram Павел Дуров назвал "кладбищем мертвых имен", которые мешают другим пользователям использовать поиск.

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