Дуров заявил о возможном появлении платформы по продаже никнеймов в Telegram

09:20
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
На базе Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов. Об этом в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, уникальные имена пользователей и ссылки на группы могут появиться на аукционах.
"Представьте, насколько успешным может стать Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукционе зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы", – отметил Дуров.
Он добавил, что на аукцион можно было бы выставлять слова из четырех букв. Дуров подчеркнул, что на новой платформе можно было бы осуществлять защищенные сделки с правом собственности.
Кроме того, основатель Telegram допустил, что смайлики и стикеры позже могли бы стать частью этого рынка.
Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы отмечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. По данным ведомства, эти компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ".
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