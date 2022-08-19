TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор обязал поисковые системы отмечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Вышеуказанные IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что принятые меры будут действовать до устранения указанными компаниями всех нарушений.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что поисковые системы будут обязаны отмечать Wikimedia Foundation как нарушителя российского законодательства. Отмечалось, что данная мера будет действовать до устранения всех нарушений.