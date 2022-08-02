Telegram могут оштрафовать на 4 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

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Мессенджер Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 422-й Мировой судебный участок.

"В суд поступил протокол в отношении Telegram, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации"). Судебное заседание по этому протоколу пройдет 16 августа", – сообщили в суде.

Ранее подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявил конкурc на создание автоматизированной системы "Окулус" для мониторинга запрещенного контента в Сети.

Директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов отметил, что данная система необходима для более оперативного и максимально полного мониторинга видеоматериалов и графических изображений, размещенных в интернете.

Он подчеркнул, что "Окулус" не будет препятствовать работе интернет-сервисов, система будет именно помогать экспертам искать контент с признаками нарушений, при этом окончательное решение остается за человеком.