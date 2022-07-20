Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Wikimedia Foundation как нарушителя закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поисковые системы будут обязаны отмечать Wikimedia Foundation как нарушителя российского законодательства, сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера будет действовать до устранения всех нарушений Wikimedia Foundation.

В Роскомнадзоре добавили, что организация отказалась удалять запрещенные материалы, в том числе недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Общая сумма штрафов компании за неудаление противоправной информации в настоящий момент составляет 5 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Максимальный размер штрафа может достичь 4 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что ранее по требованию Генпрокуратуры РФ направляли уведомление администрации "Википедии" с требованием удалить недостоверные сведения о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

